Fajon: ZDA so strateška partnerica, treba je krepiti dialog in sodelovanje

Ljubljana, 24. januarja - Evropa se mora ob izzivih, ki jih prinaša vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo, osredotočiti na svojo odpornost in okrevanje gospodarstva, je v pogovoru za STA med drugim dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da so ZDA pomembna strateška partnerica, zato je z vidika Slovenije treba krepiti dialog in sodelovanje.