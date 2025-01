Evropska komisija zaskrbljena zaradi izgona miroljubnih nevladnikov iz Srbije

Bruselj, 23. januarja - Evropska komisija je danes izrazila zaskrbljenost, ker so v Srbiji prijeli in iz države izgnali miroljubne civilnodružbene aktiviste iz držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana. Ob tem je izpostavila pomembno vlogo civilne družbe pri razvoju zdrave in demokratične družbe.