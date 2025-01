Danci in Francozi zlahka do novih zmag

Zagreb, 23. januarja - Rokometaši Danske in Francije so na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem ostali stoodstotni. Danci, trikratni zaporedni svetovni prvaki, so v Herningu ugnali Švico z 39:28, Francozi, šestkratni prvaki sveta, pa so v Varaždinu odpravili Nizozemsko s 35:28. Oboji so si že zagotovili četrtfinale.