Raziskava razkriva upadanje poznavanja holokavsta po svetu

New York, 23. januarja - Indeks znanja in ozaveščenosti o holokavstu v osmih državah, ki ga je pred dnevi objavila Konferenca o judovskih materialnih zahtevkih proti Nemčiji, razkriva svetovni trend upadanja poznavanja osnovnih dejstev o holokavstu. To se odraža tudi v pomembnem deležu med mladimi odraslimi, ki še niso slišali za holokavst.