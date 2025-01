Na KPK prejeli prijavo glede zaposlitve Črnčeca v SDH, v politiki mešani odzivi

Ljubljana, 23. januarja - Zaposlitev Damirja Črnčeca v Slovenskem državnem holdingu (SDH) odmeva tudi danes. Na KPK so potrdili, da so glede te zaposlitve v sredo prejeli prijavo. Iz politike medtem prihajajo mešani odzivi. V Svobodi pri tej zaposlitvi ne vidijo težav, v NSi pa so prepričani, da je Svoboda s tem povozila lastna načela.