V Ukrajini zaradi trgovine z orožjem prijeli več kot 20 ljudi

Kijev, 23. januarja - Ukrajinski organi pregona so v okviru preiskave nezakonite trgovine z orožjem in strelivom danes izvedli na stotine racij in prijeli več kot 20 osumljencev, je sporočila ukrajinska policija. Organizatorjem nezakonite trgovine grozi do sedem let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.