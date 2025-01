Finančno ministrstvo: Odgovornost za smotrnost porabe sredstev na posameznem ministru

Ljubljana, 23. januarja - Na finančnem ministrstvu so ob priporočilih, ki jih je ob obravnavi primera nakupa stavbe na Litijski podala KPK, poudarili, da sami nimajo pravne podlage ali drugih mehanizmov, po katerih bi lahko pri razporeditvah sredstev preverjali racionalnost in smotrnost predvidene porabe sredstev. Odgovornost za to je na vsakem resornem ministru, so dodali.