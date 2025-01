Na Irskem in v Združenem kraljestvu rdeče opozorilo pred neurjem Eowyn

London, 23. januarja - Britanska meteorološka služba Met Office je danes izdala rdeče opozorilo pred neurjem Eowyn, ki bo po napovedih v petek zjutraj zajelo Severno Irsko in Škotsko. Opozarjajo pred nevarnostjo letečih predmetov, podrtimi drevesi ter motnjami v prometu in dobavi elektrike. Vremenska opozorila so izdali po vsem Združenem kraljestvu in tudi na Irskem.