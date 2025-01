Za oskarja za najboljši film med drugim nominirana Emilia Perez in Substanca

Los Angeles, 23. januarja - Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti je danes objavila nominacije za letošnje oskarje, ki jih bodo podelili 2. marca. Za najboljši film so med drugim nominirani Emilia Perez, Substanca in Konklave. Med nominiranimi v kategoriji najboljši kratkometražni igrani film je tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati.