Newyorške borze uvodoma brez enotne smeri

New York, 23. januarja - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo brez enotne smeri, hkrati pa brez večjih premikov. Vlagatelji so si tako vzeli nekoliko predaha po krepkih skokih v minulih dneh. Osrednja pozornost je sicer namenjena objavam poslovnih rezultatov velikih borznih družb ter napovedim in komentarjem novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.