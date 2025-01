Baza slovenskih filmov obeležuje pet let delovanja

Ljubljana, 25. januarja - Baza slovenskih filmov (BSF) v tem tednu obeležuje pet let delovanja. Velja za največjo slovensko prosto dostopno bazo podatkov, slikovnega, pisnega in video gradiva o slovenskih filmih in filmskih ustvarjalcih. Vzpostavili so knjižnično izposojo filmov, stalna spletna zbirka slovenskih filmov obsega 674 naslovov.