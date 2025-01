Fico politične nasprotnike obtožil načrtovanja državnega udara

Bratislava, 23. januarja - Slovaški premier Robert Fico je politične nasprotnike obtožil načrtovanja državnega udara in za danes sklical svet za nacionalno varnost. Tudi predsednik države Peter Pellegrini je opozoril, da so razmere na Slovaškem resne in da obstajajo znaki načrtnega stopnjevanja napetosti. Kljub temu za zdaj ne pričakuje razglasitve izrednih razmer v državi.