Na pravosodnem ministrstvu naklonjeni uresničitvi priporočil KPK v primeru stavbe na Litijski

Ljubljana, 23. januarja - Na ministrstvo za pravosodje so naklonjeni uresničitvi priporočil, ki jih je ob obravnavi primera nakupa sodne stavbe na Litijski cesti priporočila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Zagotavljajo, da bo ministrstvo še naprej sodelovalo z vsemi pristojnimi organi in poskrbelo, da se napake, ki so se zgodile pri nakupu stavbe, ne ponovijo.