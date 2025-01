Maljevac ob grožnji deložacije stanovalcev Doma na Krasu obljubil zakonodajne spremembe

Ljubljana, 23. januarja - Na ministrstvu za solidarno prihodnost so se danes glede ohranitve stanovanjskih skupnosti Doma na Krasu sestali s predstavniki lokalnih skupnosti, stroke in civilnih iniciativ. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je po sestanku zatrdil, da se stanovalci, ki jim grozi deložacija, ne bodo selili in obljubil zakonodajne spremembe.