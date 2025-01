Švedska in Finska naj bi preslabo ščitili svoje gozdove

Stockholm, 25. januarja - Švedska in Finska, najbolj gozdnati državi v Evropi, ne naredita dovolj za zaščito svojih gozdov in ne izpolnjujeta zavez EU, v ta teden objavljenem poročilu ugotavlja Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF). Kot opozarja, gozdovi predstavljajo drugi največji ponor ogljika za oceani in pomagajo blažiti podnebne spremembe.