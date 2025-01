Nejc Cehte v bolnišnični oskrbi do konca tedna

Zagreb, 23. januarja - Slovenski rokometaš Nejc Cehte bo v kliničnem centru v Zagrebu ostal do konca tedna, v današnjih večernih urah ali v petek dopoldne pa bo zapustil intenzivni oddelek, so na vprašanje STA o zdravstvenem stanju Cehteta dejali v slovenskem reprezentančnem taboru v hotelu Westin v času svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem.