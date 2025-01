Kranjski gimnazijci pripravili dogodek v spomin na žrtve holokavsta

Kranj, 23. januarja - Dijaki Gimnazije Kranj in Društvo taboriščnikov - ukradenih otrok so ob 80. obletnici osvoboditve nacističnih koncentracijskih taborišč danes v Kranju pripravili prireditev v spomin na slovenske žrtve holokavsta. Izpostavili so pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in opozorili, da mir ni sam po sebi umeven, ampak si je treba zanj prizadevati.