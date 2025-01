ESČP: Zavračanje spolnosti ne more biti krivdni razlog za ločitev

Strasbourg, 23. januarja - Če žena zavrača spolne odnose s svojim možem, to ne more biti opredeljeno kot krivdni razlog pri ločitvi, je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Pripisovanje krivde zaradi zavračanja spolnosti krši človekove pravice, so sklenili sodniki v Strasbourgu.