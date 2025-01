Predsedstvo SOS v Celju o nameri države za obdavčitev premoženja

Celje, 23. januarja - Na današnji seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) v Celju so med drugim razpravljali o predlogu izhodišč za obdavčitev premoženja in razbremenitev dela. Kot je po seji povedal predsednik združenja in novomeški župan Gregor Macedoni, so občine presenečene, ker pred pripravo predloga niso bile vključene v usklajevanje.