Nevladniki iz Zagreba in Beograda obsodili ravnanje srbske policije do tujih aktivistov in aktivistk

Zagreb/Beograd, 23. januarja - Srbske in hrvaške nevladne organizacije so danes obsodile zastraševanje s strani srbske policije, ki je v sredo pridržala in nato izgnala več aktivistov in aktivistk. Poleg petih hrvaških državljank so po navedbah nevladnikov izgnali tudi več drugih tujih državljanov, med njimi tudi Slovencev.