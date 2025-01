V ruskem napadu na Zaporožje smrtna žrtev in več ranjenih

Kijev, 23. januarja - Ruske sile so v nočnih napadih z raketami in brezpilotniki na mesto Zaporožje ubile enega človeka in jih 25 ranile. Poškodovanih je bilo več stanovanjskih stavb in energetska infrastruktura, zato je 20.000 ljudi ostalo brez elektrike, 17.000 pa brez ogrevanja, sporočilo lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.