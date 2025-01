Ministrstvo za obrambo aktivno pri nakupih opreme in infrastrukturnih projektih

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za obrambo do konca mandata načrtuje več nakupov opreme in infrastrukturnih projektov. Minister Borut Sajovic je v nedavnem pogovoru za STA med drugim izpostavil nakup osemkolesnikov, nakup druge in tretje baterije protizračnega raketnega sistema Iris-T in nakup francoskega artilerijskega sistema Caesar.