Na Madžarskem evakuacije 20 šol zaradi groženj bombnega napada

Budimpešta, 23. januarja - Najmanj 20 šol na Madžarskem je davi prejelo grožnje bombnega napada, zato so oblasti izvedle njihovo evakuacijo. Grožnje so prejele šole v Budimpešti in drugje po državi. Po navedbah policije so bila sporočila z grozilno vsebino odposlana z istega elektronskega naslova. Oblasti so sprožile preiskavo, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.