Republika Srbska v ZDA lobira za dialog s Trumpom in odpravo sankcij proti Dodiku

Banjaluka/Washington, 23. januarja - Oblasti Republike Srbske so v ZDA najele odvetniško pisarno s ciljem odprave sankcij proti predsedniku te entitete Bosne in Hercegovine Miloradu Dodiku in srbski članici predsedstva BiH Željki Cvijanović ter za spodbujanje dialoga med Republiko Srbsko in administracijo predsednika Donalda Trumpa, poroča mreža Radio Slobodna Evropa (RSE).