Nika Prevc in Ema Klinec tik pod vrhom kvalifikacij v Zau

Sendai, 23. januarja - Smučarske skakalke konec tedna čakajo nove tekme svetovnega pokala. V japonskem Zau so prireditelji danes opravili kvalifikacije za petkovo posamično tekmo, v katerih so bile uspešne vse štiri Slovenke. Najboljši med njimi, Nika Prevc in Ema Klinec, sta zasedli četrto oziroma peto mesto.