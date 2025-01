Romu tretja etapa v Avstraliji

Sydney, 23. januarja - Španski kolesar Movistara Javier Romo je v tretji etapi kolesarske dirke Down Under s poznim samostojnim napadom šest kilometrov pred ciljem 147,5 kilometra dolge preizkušnje presenetil favorite in prišel na cilj s petsekundno prednostjo pred zasledovalci. S prvo zmago v profesionalni karieri je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku.