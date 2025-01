Na Ljubljanskem gradu lani našteli skoraj 1,3 milijona obiskovalcev

Ljubljana, 23. januarja - Na Ljubljanskem gradu so lani zabeležili 1,27 milijona obiskovalcev, potem ko so jih predlani našteli 1,19 milijona. S tirno vzpenjačo se je prepeljalo 575.222 potnikov, julija pa so dosegli nov mejnik - vzpenjača je od začetka obratovanja prepeljala šestmilijontega potnika, so sporočili iz javnega zavoda.