Večino elektrike iz Teša za letos kupil nizozemski Vitol

Ljubljana, 23. januarja - Na javni dražbi za prodajo električne energije, proizvedene v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) v obdobju od 1. februarja do 31. decembra letos, je večino električne energije kupila nizozemska družba Vitol Gas and Power. Dosežena cena se je na dražbi, na kateri sta elektriko kupila še Gen-I in HSE, gibala med 100 in 110 evri na MWh.