Mandatno-volilna komisija DZ s podporo Ljolju pri imenovanju za generalnega direktorja ZZZS

Ljubljana, 23. januarja - Mandatno-volilna komisija DZ je z 10 glasovi za in nobenim proti sklenila državnemu zboru predlagati, naj poda soglasje k imenovanju Roberta Ljolja za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Podprli so ga poslanci Svobode, SD in NSi. Poslanec Levice je bil odsoten, poslanci SDS pa so se vzdržali.