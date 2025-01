Razstava kultnih koles Pony v nekdanji Tovarni Rog

Ljubljana, 23. januarja - V Centru Rog so danes odprli stalno razstavo koles Pony, saj mineva 60 let od nastanka tega majhnega zložljivega kolesa. V sodelovanju s Tehničnim muzejem Slovenija, ki je prispeval starejši model kolesa, in podjetjem Turna, ki je prispevalo njegovo sodobno verzijo, so poudarili pomen Ponyja kot stebra slovenske tehniške dediščine.