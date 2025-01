Mladi reprezentant Flakus Bosilj v tretjo špansko ligo

Murcia, 23. januarja - Slovenski nogometaš David Flakus Bosilj, ki je pomagal mladi reprezentanci do 21 let do nastopa na evropskem prvenstvu, bo kariero nadaljeval v tretji španski ligi. Kot so v torek sporočili iz njegovega drugoligaškega kluba Castellon, so ga do konca sezone poslali na posojo v tretjo ligo k Realu Murcii, ki se bori za napredovanje v drugo ligo.