Trumpove grožnje s carinami še naprej negativno odmevajo na naftnem trgu

Singapur, 23. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale, s tem pa so se izgube iz tega tedna še poglobile. Na naftnem trgu negativno odmevajo grožnje novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa več državam s carinami. Te bi lahko upočasnile svetovno gospodarsko rast in posledično omejile povpraševanje po črnem zlatu.