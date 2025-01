Kralji s Kopitarjem v NHL do domače zmage nad panterji

New York, 23. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v domači dvorani crypto.com po preobratu prišli do zmage nad Florida Panthers. Samuel Helenius s svojim prvim zadetkom v ligi NHL in Adrian Kempe sta za kralje zadela v zadnji tretjini in razveselila domače občinstvo. Kapetan kraljev Anže Kopitar je proti vratom tekmeca sprožil tri strele, a ostal brez točke.