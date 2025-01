Dallas doma brez Dončića klonil tudi proti Minnesoti

Dallas, 23. januarja - Košarkarji Dallasa, za katere že vse od božiča zaradi poškodbe ne igra slovenski as Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA doživeli nov poraz. Tokrat so v domači dvorani s 114:115 izgubili proti Minnesota Timberwolves. Kyrie Irving je za domače dosegel 36, P.J. Washington pa 30 točk, vendar je bilo to premalo za uravnotežen napad Minnesote.