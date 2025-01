V VS ZN opozorila o razmerah na Haitiju

New York, 23. januarja - Tolpe so Haiti v zadnjem desetletju spremenile v vozlišče trgovine z mamili in državo še vedno držijo v primežu, je v sredo na zasedanju Varnostnega sveta ZN dejala izvršna direktorica Urada ZN za mamila in kriminal Ghada Waly. Predstavnica Slovenije v VS ZN je med drugim pozdravila nameščanje mednarodnih enot na karibskem otoku.