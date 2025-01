Newyorške borze končale v zelenem

New York, 22. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelje so spodbudili poslovni uspehi ponudnika spletnih pretočnih vsebin Netflix. Analitiki so kot pozitivno ocenili zavezništvo ameriške vlade s podjetji pri razvoju umetne inteligence, ki jo je napovedal predsednik ZDA Donald Trump, poroča francoska tiskovna agencija AFP.