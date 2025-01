Svet RTVS soglasno sprejel programsko-poslovni načrt za leto 2025

Ljubljana, 22. januarja - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji seji soglasno sprejel programsko-poslovni načrt za leto 2025, ki vsebuje programsko-produkcijski in finančni načrt. Več svetnikov je ocenilo, da gre za najboljši programsko-produkcijski načrt v zadnjih letih, saj je kakovosten ter prinaša nove oddaje, ki so jih želeli gledalci in poslušalci.