Islandci ugnali Egipčane, Hrvati prepričljivi

Zagreb, 22. januarja - Reprezentanca Islandije je v derbiju skupine 4 svetovnega prvenstva v rokometu, ki poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, v Zagrebu premagala Egipt s 27:24. Hrvati so bili prepričljivi proti Zelenortskim otokom in jih ugnali s 44:24, Slovenci pa so bili na prvi tekmi boljši od Argentine s 34:23.