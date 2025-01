Nacionalni svet za kulturo o dediščinskem in medijskem zakonu

Ljubljana, 22. januarja - Nacionalni svet za kulturo je na današnji seji obravnaval predloga zakonov o varovanju kulturne dediščine in medijih. Člani sveta so se z obema seznanili, pri čemer so ob prvem nekateri izrazili pomislek glede njegove obsežnosti, zaradi katere bi bil po njihovem mnenju na mestu samostojen zakon o muzejih, kot si ga je želela tudi muzejska stroka.