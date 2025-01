Odbojkarice Calcita izpustile priložnost za prvo zmago

Ljubljana, 22. januarja - Odbojkarice Calcita Volleyja so izpustile lepo priložnost, da v četrti sezoni osvojijo prvo zmago v ligi prvakinj in si z njo zagotovijo tudi nadaljevanje v evropskih tekmovanjih, natančneje v pokalu Cev. Na tekmi šestega kroga proti Portu so že vodile z 2:0 v nizih in bile v tretjem le štiri točke oddaljene od zmage, a je nato prišlo do preobrata.