Vlada za več koroških občin izdala odlok o določitvi degradiranega okolja in okoljski sanaciji

Ljubljana, 22. januarja - Vlada je izdala odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd, so po seji vlade sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.