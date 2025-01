Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 22. januarja - Vlada je na današnji seji potrdila oceno škode zaradi septembrskih poplav in zemeljskih plazov v nekaterih občinah na Koroškem, Podravju, Zasavju, Obali, v severni Primorski ter na vzhodu in zahodu Štajerske. Ministrstvu za gospodarstvo pa je naložila, da izdela podrobnejše smernice in kriterije za pripravo razpisov za dodeljevanje javnih sredstev.