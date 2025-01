Vlada soglaša s finančnima načrtoma ZZZS in Zpiza za letošnje leto

Ljubljana, 22. januarja - Vlada je na današnji seji podala soglasje k finančnima načrtoma ZZZS in Zpiz za leto 2025. Načrt prvega predvideva prihodke v višini 6,01 milijarde evrov in odhodke v višini 5,86 milijarde evrov. Tako skupni prihodki kot tudi odhodkih Zpiza pa so načrtovani v višini 8,3 milijarde evrov, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.