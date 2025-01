Škoda zaradi septembrskih poplav in plazov ocenjena na 9,4 milijona evrov

Ljubljana, 22. januarja - Vlada je danes potrdila oceno škode zaradi poplav in zemeljskih plazov, ki so med 12. in 15. septembrom lani letos prizadela nekatere občine na Koroškem, Podravju, Zasavju, Obali, v severni Primorski ter na vzhodu in zahodu Štajerske. Neposredne škode je za 9,39 milijona evrov, največ na vodotokih in gradbeno-inženirskih objektih.