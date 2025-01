Trump zagrozil Rusiji s sankcijami, če ne sklene dogovora o končanju vojne v Ukrajini

Washington/Moskva, 22. januarja - Novi ameriški predsednik Donald Trump je danes ruskega kolega Vladimirja Putina znova pozval k pogajanjem in sklenitvi dogovora, ki bi končal vojno v Ukrajini. Ob tem je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social zagrozil Rusiji z uvedbo novih sankcij in carin, če do tega ne bo prišlo kmalu.