Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je slovenski minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar uspešno prestal interpelacijo v državnem zboru. Poročale so tudi, da so reševalci v velenjskem rudniku našli trupli še dveh rudarjev, s čimer se je število smrtnih žrtev ponedeljkove nesreče povečalo na tri.