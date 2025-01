Predstava 150 bpm o koži, občutkih in mejah telesa

Ljubljana, 25. januarja - V dvorani Stare mestne elektrarne bo drevi premierna uprizoritev predstave 150 bpm kolektiva Počemučka v produkciji Gledališča Glej in Anton Podbevšek teatra. V središče postavljajo motive kože in čutil ter meje telesa kot vzvod za tematiziranje sodobnosti, v kateri je prepoznati preobilje zunanjih dražljajev in mimobežnih informacij.