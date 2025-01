S knjigo Steklene stene Ana Svetel opozarja na nelagodje posameznikov

Ljubljana, 22. januarja - Pesnica Ana Svetel v knjigi Steklene stene združuje pet motivno raznolikih kratkih zgodb. Na predstavitvi knjige v kavarni Pritličje je nocoj spregovorila o steklenih stenah v življenju in jih označila kot prepreke ter meje posameznika. Z arhitektko in pesnico Ajdo Bračič sta spregovorili o oblikovanju literarnih likov in akademskem prostoru.