Pedagoški inštitut obeležuje 60 let delovanja

Ljubljana, 22. januarja - Na Pedagoškem inštitutu so danes pred mednarodnim dnevom izobraževanja predstavili dogodke ob praznovanju 60-letnice delovanja inštituta. Inštitut pripravlja več aktivnosti, med drugim so izpostavili pet znanstveno-strokovnih simpozijev z naslovom Vprašanja vzgoje in izobraževanja ter predavanja mednarodno priznanih raziskovalcev s tega področja.