Župani na srečanju regijskih svetov ZOS o financiranju občin in drugih izzivih

Ljubljana, 22. januarja - Župani Spodnjeposavskega, Zasavskega, Jugovzhodnega in Osrednjeslovenskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije (ZOS) so se danes v Ljubljani sestali na prvem srečanju regijskih svetov. Spregovorili so o izzivih občin, med drugim tudi o zakonu o financiranju občin, ki med drugim posega tudi v določanje povprečnine, so sporočili iz ZOS.